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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكاء وصراخ شديد لـ ياسمين صبري في رامز موفي ستار.. فيديو

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حلت الفنانة ياسمين صبري، ضيفة على رامز جلال، في ثاني حلقات برنامجه «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر»، مساء اليوم الأحد.

 

وخلال اصطحابها مع فان دام بالسيارة، قامت الفنانة ياسمين صبري بالصراخ بشكل رهيب، مرددة: "كفاية يا جماعة"، الأمر الذى دفع النجم العالمي لمحاولة تهدئتها.

 


تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدى المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج #رامز_موفي_ستار، وذلك عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج “رامز موفي ستار” للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر “تويتر” وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا.

 

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