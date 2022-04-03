برنامح حياة كريمة يدخل الفرحة على قلب إحدى بطلاته

خصص برنامج "حياة كريمة" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة لإدخال الفرحة على قلب أحدى عاملات النظافة.

وقالت إنها تعمل في مجال النظافة من 25 عاما، ولديها 4 أولاد، متابعة:" أنا عندي 58 سنة وبشتغل عشان أصرف على بيتي وأولادي".

واسترسلت:" مصر بخير..وبلدنا حلوة وكلنا بنحب بعض"، متابعة:" بقدم المساعدة لكل الناس..عشان أنا مجربة اللي هما عايشين فيه".

وأكملت:" بتمنى أني أجهز بنتي..عشان أضمن لها حياة كريمة..وعلى الفورحقق البرنامج ما تتمناه".

وقام برنامج "حياة كريمة" بشراء الأجهزة الكهربائية لابنتها..لكونها بطل من أبطال مبادرة حياة كريمة".

