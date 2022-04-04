شطة: الأهلي واجه الهلال بتشكيل جيد.. وبطل السودان كان منافسًا صعبًا.. فيديو

قال عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق، إن الأحمر خاض مباراة الهلال السوداني بتشكيل جيد، إلا أنه أضاع العدد من الفرص، وتأخر في إنهاء الهجمات، موضحًا أن الهلال كان متحفزًا في لعبه الدفاعي، بينما كان منافسًا صعبًا.

وأضاف شطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الهلال خاض المباراة على أمل في خطف هدف من هجمة مرتدة، لكنه لم ينجح في تنظيم هجمات باستثناء واحدة فقط، مشددًا أن الهلال والمريخ أثبتا امتلاكهما مجموعة رائعة من اللاعبين، إلا أن الظروف وضعتهما في مجموعة صعبة.

وأشار إلى أن الأهلي يمر بفترة صعبة للغاية، خاصة وأنه على موعد مع مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، الأربعاء المقبل، الأمر الذي يجبر موسيماني على عمل توازن في التشكيل، للحفاظ على الجانب البدني للاعبين.

وأوضح شطة، أنه من الضروري أن يحافظ موسيماني على توازنه في ظل المشكلة التي يواجهها بتلاحم المباريات، إلا أنه اعتاد على مثل هذه الظروف الصعبة، حيث نجح في حسم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.