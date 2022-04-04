دينا الشربيني: وقت ارتباطي بـ عمرو دياب الناس طلعوني حامل 4 مرات

حلت الفنانة دينا الشربيني، ضيفة برنامج “ادينا بندردش” مع الإعلامية شيرين عرفة.

تحدثت دينا الشربيني، عن فترة عمرو دياب، وقالت: “ لو ارتبط تاني الناس مش هتعرف .. الناس اما بتعرف حاجات كتير اوي بتبوظ .. وببقى شايلة هم كل حاجة .. انا طلعوني حامل ٤ مرات”.

يذكر أن تخوض دينا الشربيني، السباق الرمضاني بمسلسل “المشوار” مع الفنان محمد رمضان.

وكشفت الحلقة الثانية من مسلسل المشوار، لـ محمد رمضان عن شجار بين دينا الشربيني (ورد) وإحدى العاملات في المصنع الذي تعمل به، كما حاولت الاتصال بشقيقتها لتجد تهديدات على هاتفها من وجيه بيه (أحمد كمال)، الذي اتصل بها، بينما تهاتف شقيقتها، لتتوتر وتغلق الهاتف.. فماذا تُخفي ورد عن الجميع؟.



وأخبرت ورد زوجها ماهر (محمد رمضان) عن تواصل وجيه معها، والذي انفعل عليها، لنكتشف بعد ذلك أن ورد وماهر هاربان من وجيه، وأنه بعد القبض عليه بتهمة الإتجار بالآثار، أصبحت حياتهما على المحك، فما علاقتهما بوجيه، وهل يتاجران بالآثار؟.