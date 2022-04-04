طقس ثالث أيام رمضان|ارتفاع تدريجي في الحرارة والعظمى بالقاهرة 32

عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير فيديو عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 4-4-2022، ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الاثنين، طقس ثالث أيام رمضان كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 18

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 24

شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 18

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 21

يشهد طقس ثالث أيام رمضان، اليوم الإثنين، ارتفاعا تدريجيا جديدا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون مائل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب البلاد.

أما عن حالة الطقس ليلا، طقس ثالث أيام رمضان، يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويشهد الطقس الأثنين، طقس ثالث أيام رمضان، نشاط للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتسيطر على أجواء حالة الطقس الأثنين، طقس ثالث أيام رمضان، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.