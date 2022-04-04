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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعرف علي مميزات مبادرة شغلك في قريتك وكيفية المشاركة فيها

مشروعات صغيرة
مشروعات صغيرة

اطلقت وزارة التنمية المحلية مبادرة شغلك في قريتك وهي مبادرة تمت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات، وتهدف الى توفير فرص عمل لمواطنى القرى مع التركيز على المرأة وبصفة خاصة المرأة المعيلة، والتطوير الفني والمهنى للشباب وتكوين جيل جديد من رواد الأعمال وتعظيم قيمة المنتجات المحلية وتقليل الفاقد، والمساهمة في زيادة دخل الأسرة، وزيادة إنتاجية القرى وتلبية جزء من احتياجاتها من خلال المشروعات المقامة داخلها.


وتقوم الوزارة من خلال هذه المبادرة بتوفير قطع الأراضى اللازمة لتجهيز مجمعات للورش بالقرى بالتعاون مع المطورين الصناعيين، وعلى أن يتقدم أصحاب أفكار المشروعات لصندوق التنمية المحلية لتجهيز النواقص الخاصة بالمشروع والذى يتم تمويله من خلال 6 بنوك وطنية.


يحتوي كل مجمع على مزيج من المشروعات المتوسطة والصغير ومتناهية الصغر، وقد وفرت وزارة التنمية المحلية حوالي 384 قطعة أرض بجميع المحافظات بمساحات مختلفة في القرى بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وسيتم طرح الورش بنظام التأجير القابل للتجديد.
تتضمن المبادرة تقديم خدمات التدريب والحصول على التراخيص والتسويق، وقد تم إطلاق المرحلة الأولى في 4 محافظات هي: الإسماعيلية والمنوفية والفيوم والمنيا وسيتم تعميم المبادرة في باقى المحافظات بالفترة القادمة.

وتتيح وزارة التنمية المحلية التعرف علي المبادرة والمشاركة فيها عبر تطبيق فرصتك في قريتك. 

وزارة التنمية المحلية شغلك في قريتك اتحاد الصناعات المرأة المعيلة فرصتك في قريتك

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