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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف.. نتائج "صوتك مسموع" مارس الماضى ..2076 شكوى وحل81% منها

مبادرة صوتك مسموع
مبادرة صوتك مسموع

نالت مبادرة "صوتك مسموع" اهتماماً كبيراً خلال الفترة الماضية ، مما ساهم بشكل كبير في تطوير قدراتها ، والتوسع في إتاحة سبل تواصل المواطنين معها ومتابعة مؤشرات الأداء بصفة دورية ، الأمر الذى  انعكس سريعاً على تحسن مستويات استجابة المحافظات كما ونوعاً ، حيث سجلت كثير من فرق العمل بالمحافظات تميزاً ملحوظاً في سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين .


-تلقى 453 ألفاً و353 رسالة منذ انطلاقها منها 85 ألفاً و 49 شكوى .
- تم حل82 ألفاً و 506 شكاوى منها بنسبة 97% وجارى حل 2543 شكوى.

خلال شهر مارس:
-تلقت 11 ألفا و 295 رسالة ، منها 2076 شكوى تم حل 1679 منها بنسبة 81%.
- أكثر الشكاوى القمامة بـ 946 شكوى ، يليها شكاوى الإشعالات بـ 837 شكوى.
- مخالفات البناء سجلت 118شكوى.
- التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة سجلت 71 شكوى.
- شكاوى الفساد بلغت 10 شكوى ، وتم احالتها جميعاً الى الجهات المعنية.
- الشكاوى التى تخص مبادرة حياة كريمة 11 شكوى .

- خدمة الواتس آب تلقت 8556 رسالة تضمنت 1689 شكوى تم حل 1387 شكوى منها بنسبة 82% و جارى حل 302 شكوى.
- صفحة المبادرة على الفيس بوك تلقت 2483 رسالة منها 360 شكوى تم حل 272 شكوى منها بنسبة 75,6% .
- بلغ عدد المتابعين للصفحة أكثر من 70 ألف متابعاً.

- البريد الإلكترونى للمبادرة 256 رسالة تضمنت 27 شكوى تم حل 20 شكوى منها بنسبة 74% .
- الخط الساخن تلقى 410 اتصالاً تليفونيا  تتضمن شكاوي لغلاء الاسعار.

جدير بالذكر انه يمكن للمواطنين التواصل مع فريق عمل "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس آب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني   [email protected] .

انفوجراف مبادرة صوتك مسموع مارس المحافظات شكاوى المواطنين

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