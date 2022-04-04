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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يفتتح معرض جامعة الطفل الخيري لصالح الأيتام

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

افتتح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، المعرض الخيري للملابس والذي نظمته جامعة الطفل لصالح الأطفال الأيتام.

 

وذلك بالحرم الجامعي القديم، وبحضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، والمستشار محمد فوزي المستشار القانوني للجامعة.

أكد رئيس الجامعة، على أن الاحتفال بيوم اليتيم في مصر والعالم العربي يعد بمثابة رسالة لجميع الأيتام بأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، فالجامعة دورها لا يقتصر على العملية التعليمية فقط، بل تشمل أيضا خدمة المجتمع المحيط بها وتقديم كافة أوجه الخدمات والدعم اللازم للتنمية.

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ولذلك حرصت الجامعة على المشاركة والاحتفال بهم وتقديم كافة المساعدات التي من شأنها ضمان حصول هؤلاء الأطفال على الاهتمام والرعاية الكاملين.

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وأوضح الدكتور محمد حشمت، أن الهدف من تنظيم المعرض هو توفير إحتياجات الأطفال الأيتام من الملابس وإدخال البهجة والسرور عليهم، مضيفاً أنه قام طلاب جامعة الطفل بتوزيع الملابس والألعاب والهدايا على عدد ٥٠ طفل من الأيتام بالمحافظة.

ولفت إلى أن هذا المعرض يعد تجربة مفيدة لتدريب طلاب جامعة الطفل على المشاركة المجتمعية المفيدة للوطن وتحقيق رسالتها التعليمية والتنموية.

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