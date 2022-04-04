الغربية تحتفل بيوم اليتيم والأم المثالية

إفطار جماعي لأبناء المحافظة بالديوان العام في ثاني أيام رمضان

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس احتفالية يوم اليتيم، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان.

استقبل ديوان عام محافظة الغربية، 100 طفل من أبناء المحافظة بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وعبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالغربية ، وتم تنظيم إفطار جماعي لهم بالمحافظة بالإضافة إلى تكريم المحافظ للأطفال وتسليمهم الهدايا في جو من البهجة والسرور، كما كرم المحافظ عدد 10 منهم لتفوقهم الدراسي.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن من قبل جمعية الأورمان الخيرية ، إلى جانب تسليم مساعدات عينية ومالية لعدد 5 عرائس، واختتم الحفل بفقرات فنية وتبادل الدروع التذكارية.

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