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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفطار جماعي لأبناء المحافظة بالديوان العام في ثاني أيام رمضان

الغربية تحتفل بيوم اليتيم والأم المثالية

رحمي يحتفل بيوم اليتيم
رحمي يحتفل بيوم اليتيم والأم المثالية بديوان عام المحافظة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء أمس احتفالية يوم اليتيم، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان.

استقبل ديوان عام محافظة الغربية، 100 طفل من أبناء المحافظة بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وعبد الخالق عبد العظيم مدير جمعية الأورمان بالغربية ، وتم تنظيم إفطار جماعي لهم بالمحافظة بالإضافة إلى تكريم المحافظ للأطفال وتسليمهم الهدايا في جو من البهجة والسرور، كما كرم المحافظ عدد 10 منهم لتفوقهم الدراسي.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد 5 أمهات مثاليات تم اختيارهن من قبل جمعية الأورمان الخيرية ، إلى جانب تسليم مساعدات عينية ومالية لعدد 5 عرائس، واختتم الحفل بفقرات فنية وتبادل الدروع التذكارية.

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الغربية إفطار جماعي جمعية الاورمان الام المثالية يوم اليتيم

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