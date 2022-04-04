أربع مصريات يقدمن "ستاند أب" كوميدي: البنات بتعرف تضحك

كوميدى ست

عرضت فضائية العربية، فيديو لأربع مصريات يقدمن ستاند أب كوميدى، تحت منصة نسائية تعرف بـ" كوميدى ست".

والغرض من هذه المنصة، وهو تمكين المزيد من النساء فى هذه المنصة، وإتاحة الفرصة لكل الكوميديين من النساء والرجال.

وذلك لتطوير حياتهم المهنية، كما قدمن المشاركات عروضاً فى أماكن مختلفة، لكن فكرة تأسيس المنصة جاءت عندما فكرن أنهن يردن العمل معاً.

وحتى الآن قدمت الممثلات عرضين فى مارس الماضى، تناولت فيها قضايا اجتماعية ومواقف يواجهونها يومياً.

ويأملن أن تتوسع منصتهم لإعطاء فرص أفضل لـ ممثلي الكوميديا الطموحين.