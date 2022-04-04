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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرجالة أقربلي من الستات ولا اتعمد الجرأة.. تصريحات مثيرة لـ إيناس الدغيدي

إيناس الدغيدي
إيناس الدغيدي

حلت المخرجة ايناس الدغيدي ضيفة في برنامج كلام الناس في رمضان وتحدثت عن العديد من اسرار حاتها الشخصية وعن سبب توقف برنامجها الجريئة .

ايناس الدغيدي في كلام الناس

وتحدثت "إيناس الدغيدي"، عن الفنان أحمد زكي، قائله: "كان صديقي جدا، وكان جاري وبيجي يقعد في البيت عندي"، لافته: "كان متعب في التصوير لأنه كان بيكون قلقان ومتوتر".

وقالت "إيناس الدغيدي"،: "كنت بشتغل وبصرف على نفسي، وعملت لنفسي كارير علشان أصرف على نفسي"، مؤكده: "محدش صرف عليا حتى وأنا متجوزه أي حاجة رفاهية كنت أنا اللي بشتريها".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ايناس الدغيدى المخرجة إيناس الدغيدي تصريحات ايناس الدغيدي رمضان ٢٠٢٢ برامج رمضان

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