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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب.. جديد المركز القومي للترجمة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدرت حديثًا عن المركز القومي للترجمة الطبعة العربية من كتاب "هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب " من تأليف إيفيرت كارل دولمان ومن ترجمة محمد حسونة و مراجعة أحمد زكي أحمد .


‎بحسب المؤلف، فإن هذا الكتاب عن وعد العلم وحدوده و التفكير العلمي في سياق الحرب و يطرح السؤال هل يمكن للعلم أن ينهي الحرب؟ مع توضيح للطبيعة المتغيرة لعالم التكنولوجيا و النزاع البشري مع تحليل حيوي للحروب التي نشبت منذ التاريخ القديم إلى اليوم مع نظرة استشرافية لكيفية سيطرة العلم على تفشي العنف في المستقبل حيث تحتاج مجتمعاتنا السياسية و العسكرية و العلمية إلى النظر في التحديات التي يطرحها إذا أردنا أن ننجح في السير على الدرب المؤدي إلى السلام في هذا العالم المتغير بسرعة لأن الجهل هو السبب في جميع الحروب الخاسرة .


‎على مدار 160 صفحة و 6 فصول تأتي بعنوان: "هل يمكن للعلم ان ينهي الحروب"،"هل الحرب مفيدة للعلم "،"هل يستطيع العلماء إنهاء الحرب"،"هل يمكن للعلم ان يحد من الحرب"،"كيف ستبدو الحرب في الغد" و"ما الذي سوف ينهي الحرب" ‎حيث يوضح المؤلف خلال الكتاب أن العلم لا يمكن أن يلغي الحرب لأن العلم أصبح حربا و الحرب أصبحت علمًا فهما يشتركان في نفس الشرط المطلق و هو السعي الحثيث لمزيد من المعرفة والسيطرة و المزيد من السلطة.

 أيضًا المؤلف ايفريت كارل دولمان أستاذ الدراسات العسكرية المقارنة في كلية الدراسات الجوية و الفضائية في الولايات المتحدة  و له عدد من المؤلفات مثل :(الاستراتيجية :الاستراتجية البحتة :السلطة و المبدأ في عصر الفضاء و المعلومات )،(الدولة المحاربة :كيف يبنى التنظيم العسكري هيكل السياسة ).


‎المترجم محمد حسونة باحث في مجال الخلايا الجذعية و حاصل على ماجستير في العلوم في تخصص التكنولوجيا الحيوية من جامعة باريس بفرنسا ‎مراجع الكتاب أحمد زكي أحمد طبيب وباحث ،له عدد كبير من الاعمال المترجمة نذكر منها : "إصلاح حقيقي لقطاع الرعاية الصحية :مرشدك للإنصاف و تحسين الأداء "،"الدولة و دورها في التاريخ "و" القومية و الثقافة.

المركز القومي للترجمة كتاب هل يمكن للعلم أن ينهي الحروب تأليف إيفيرت كارل دولمان ترجمة محمد حسونة مراجعة أحمد زكي أحمد

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