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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: تصدير 10 آلاف و456 طرد نحل عسل إلى السعودية

النحل
النحل

أشاد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالجهود التي بذلتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والإدارة المركزية للعلاقات الزراعية الخارجية بتلبية طلبات وإشتراطات الجانب السعودي من خلال الإجراءات المحجرية وأعمال الرقابة على منظومة إنتاج نحل العسل وإستئناف التصدير إلى المملكة العربية السعودية.


وقال "القصير" إنه تم تصدير 11 شحنة بإجمالي   10,456 طرد نحل العسل منذ قرار رفع الحظر واستئناف تصدير نحل العسل المصري للمملكة العربية حيث يتم فحص الطرود المصدرة من قبل معهد بحوث وقاية النباتات ، وأنه لا يوجد في مصر نحل مهجن أفريقي أو أسيوي أو أوروبي مشيراً إلى أن المناحل المصرية تخضع للفحص الدوري وتطبيق إشتراطات الإنتاج ولا يسمح بالتصدير إلا من المناحل الخالية من الأمراض والآفات المنصوص عليها من قبل المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأضاف وزير الزراعة أنه يوجد إكتفاء ذاتي من نحل العسل الذي يتسم بقدرته على التكيف مع الظروف البيئية شبه الجافة وما يحمله من صفات مقاومة الأمراض والإنتاجية العالية في وجود المراعي، وان مصر لم تستورد نحل منذ ٥ سنوات.

الزراعة العسل السعودية السيد القصير وزير الزراعة نحل العسل

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