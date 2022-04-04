حسام البدري: كنت أتمنى أن أكون سببا في تأهل المنتخب لكأس العالم.. فيديو

قال حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إنه أصيب بالحزن لما حدث للمنتخب وخروجه من التصفيات المؤهلة للمونديال مؤخرا، مؤكدا انه كان يتمنى أن يكون سببا في تأهل الفريق إلى نهائيات كأس العالم.

وأضاف البدري، خلال لقاء مع برنامج "العرافة"، على قناة المحور"، أنه يحلم بتدريب النادي الأهلي مرة أخرى، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى تدريب محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي.

ونوه المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، إلى أنه ضعيف في تكوين العلاقات الاجتماعية وهو ما ندم عليه كثيرا.

وقال حسام البدري إن "معظم الناس بتشوفني بره الملعب بتقول إني كِشَري، لكن لو شافوني بره الملعب هيغيروا رأيهم".