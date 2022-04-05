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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الزراعة: الدولة ضخت مئات المليارات لتطوير قطاع .. فيديو

الدكتور محمد القرش،
الدكتور محمد القرش، المتحدث بأسم وزارة الزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة من 2014 وحتى الآن، عن طريق النظر الى الامن القومى المصري بمختلف جوانبه، ومنه الامن القومى الغذائي، حيث ضخت الدولة مئات المليارات؛ لتطوير قطاع الزراعة.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، انه تم ضخ 700 مليار جنيه لتطوير الحياة في المناطق الريفية، وتحقيق طفرات إنتاجية، واكتفاء ذاتي في المحاصيل الزراعية .

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، ان محصول القمح تم تسعيره قبل موسم الزراعة؛ لتشحيع المزارعين، مؤكدا: زرعنا 3.7 مليون فدان، مما يعطي إنتاجية محصول سيصل الى 10 ملايين طن.

 

وزارة الزراعة قطاع الزراعة الزراعة اكتفاء ذاتى محمد القرش

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