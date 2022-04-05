بلاك ستارز بطلا لدوري الناشئين مواليد 2007 بالجيزة

توّج فريق ناشئي بلاك ستارز مواليد 2007 هذا الأسبوع ببطولة دوري السوبر التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد فوزه على فريق نادي زد (٥-٤) للمرة الثانية خلال هذه البطولة حيث كان "زد" قد تعرض للخسارة ١ -٠ في مواجهات الدور الأول، فيما أصبح بلاك ستارز الفريق الوحيد في البطولة الذي لم يخسر خلال مشوار التتويج، وأحرز ٦٢ هدفًا واهتزت شباكه بـ٩ أهداف فقط.

ويضم الفريق تحت قيادة مصطفى علي حارس المرمى محمد السكري وفي خط الدفاع سليم شتاء وخط الوسط محمد هانى وعمر هشام وإيهاب شعيب وعبد الرحمن ديدو صانع العاب، بينما خط الهجوم يضم ياسين خالد وياسين دانى.



وكان الدوري يتنافس به ٣٢ فريقًا من نوادي منطقة الجيزة وشهدت تصفياته منافسة شرسة بين الأندية خاصة في دور المجموعات الأربع، وشهد نصف النهائي خروج نادي الإعلاميين بعد هزيمته من بلاك ستارز ٣- 0.

وتسلم فريق بلاك ستارز الكأس والميداليات الذهبية وشهادات التقدير في احتفال حضره عدد من قيادات الأندية والمسئولين.