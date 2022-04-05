حفيد أبو بكر عزت يشيد بـ سوتس بعد ذكر اسم جده

أعاد الفنان آسر ياسين عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” تعليقا من عمر حفيد الفنان أبو بكر عزت ، عن ذكر اسم جده فى مسلسل سوتس بالعربي .

حيث قال عمر حفيد أبو بكر عزت : " حاجة لطيفة أما تبقي متابع لمسلسل سوتس وتتفرج علي النسخة العربية تلاقيهم جابوا سيرة جدك الله يرحمه" .

حفيد أبو بكر عزت

تفاصيل مسلسل سوتس :



ومسلسل "سوتس" الذي بدأ تصويره في يناير الماضي، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، تارا عماد، محمد شاهين، وهو من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإخراج عصام عبد الحميد.

تدور أحداث مسلسل " Suits" حول شركة محاماة كبرى تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها في هذا المجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة، لكنه يتمتع بذكاء وموهبة خارقة في هذا المجال.