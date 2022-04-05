"صحة النواب" تطالب الحكومة بإنشاء مستشفى متخصص لعلاج ضمور العضلات

تقدمت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزارة الصحة، بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج ضمور العضلات، لتقديم الدعم الطبي اللازم لمرضى ضمور العضلات في جميع محافظات مصر .

وقالت النائبة هناء سرور في طلب الإحاطةإأن إنشاء مستشفى تخصصي لمرضى ضمور العضلات، يهدف لرعايتهم الرعاية الطبية والطارئة على أن تشمل المستشفي تخصصات "الصدر _ القلب _ عظام _ الأمراض الوراثية _ تغذية علاجية _ علاج طبيعي و مائي".

وأكدت النائبة الدكتورة هناء سرور، خلال طلب الإحاطة، أنها ما زالت مستمرة في طلب ضم مرض الدوشين لمبادرة رئيس الجمهورية، حيث إن هذا المرض لا يقل خطورة عن الضمور العضلي الشوكي.

وشددت على أنه في حالة الموافقة على إنشاء مستشفي تخصصي لمرضى ضمور العضلات بمختلف أنواعه في مختلف التخصصات، سيتم رفع المعاناة عن كثير من مرضي الضمور العضلي سواء الشوكي أو الدوشين.

وأوضحت الدكتورة هناء سرور أنها سبق وتقدمت بالتعاون مع النائب سامر التلاوي وكيل لجنة الشباب والرياضة، بطلب لوزير الصحة والسكان لضم مرضى الضمور العضلي دوشين لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.