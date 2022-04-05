عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة محتشمة…نادين نسيب نجيم تخطف الانظار عبر انستجرام

نادين نسيب
نادين نسيب

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

 

وظهرت نادين نسيب نجيم  في الصور باطلالة محتشمة مما اثار اعجاب متابعيها.

 

 

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

 

من جانب اخر، وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، رسالة للفنان عابد فهد بعد حديثه عنها فى برامج DubaiTv40، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع “تويتر”.

 

وقال عابد فهد عن تطور أداء نادين: “مؤثرة بالفعل وبردة الفعل عملت شخصية كاملة ناضجة فيها احتراف,, كنت معجب بأدائها، نادين ممثلة شاطرة”. 

 

وردت نادين قائلة: “حبيبي يا عابد شكراً كتير على كلامك ويلي بيشتغل على حاله بيوصل وبيتقدّم وهيدي المهنة كل يوم منتعلم منا وكل يوم مننضج بآدائنا ويلي ما بيتطور بيرجع لورا”.

نادين نسيب نجيم التواصل الاجتماعي الفن انستجرام الفنانة لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استبعاد 4 منتخبات إفريقية من كأس العالم بسبب المنشطات ؟ .. الحقيقة والتفاصيل

تراجع تاريخي لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد طلوع الفجر.. هل يبطل الصيام؟

صورة وجدل وتريند.. هل تفطر عبلة كامل على موائد الرحمن ؟

بعد قرار رئيس الوزراء .. شروط وضوابط نزع الملكية للمنفعة العامة

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

كيروش يقدم تقريره للجبلاية.. ومنحه إجازة لحين الفصل في إعادة مباراة مصر والسنغال

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

موضوعات متعلقة

تارا عماد تشارك متابعيها كواليس مسلسل سوتس بالعربي

من منزلها.. هاندا أرتشيل تتألق في أحدث ظهور لها عبر انستجرام

تجديد شهادات أنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة لمحطات شركة مياه الشرب بالإسكندرية

مياه الشرب بالجيزة تواصل تنظيم القوافل الشاملة بقرى «حياة كريمة»

بإطلالة صباحية.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر انستجرام

هدى المفتي عن مشاركتها في سوتس بالعربي: مبسوطة إني جزء منه

ريم مصطفي تشارك متابعيها كواليس تصوير مسلسل سوتس بالعربي

أسماء أبو اليزيد لمتابعيها: بقالي كتير متصورتش

ترشيحاتنا

بوتشا تقلب الطاولة|المفاوضات مهددة وانسحاب روسيا يزيد تدفق الأسلحة ولن ينهي الحرب

العناني لـ"صدى البلد":توافق التعليم السياحي مع احتياجات سوق العمل عنصر أساسي لتطوير القطاع

ممنوع صيامهم.. حسام موافي يوجه تحذير لاصحاب هذه الأمراض

رئيس الوزراء:الثقافة والفنون تشهدان حراكا إيجابيا واضحا باعتبارهما أدوات قوة مصر الناعمة

قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يصطدم بـ مازيمبي والمصري ضد نهضة بركان

محافظ الغربية يشكل لجانا لمواجهة ظاهرة الحمير المذبوحة في مصرف شوبر.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طارق لطفي : صراع جزيرة غمام على الأفكار .. وتعرضت لشرخ في صوتي بسبب شخصية خلدون (حوار)

تعود لآلاف السنوات.. روايات مختلفة لمعنى وحوي يا وحوي وأصل الأغنية

مخدرات تُباع في المولات الكبرى..تحذير من شيكولاتة تحتوي على الحشيش والأفيون بالأكشاك

رمضان 2000 .. مسلسل وجه القمر : أجر خيالي لـ فاتن حمامة ومنع الإعلانات .. أزمة كبيرة أول يوم تصوير .. ومطرب رفض التمثيل أمامها

فيديو

3 عصائر ممنوعة.. مرضى السكر والضغط يشربوا أيه في رمضان

ماذا قال كهربا عن علاقته بالأهلي وموسمياني والنساء؟ فيديو جراف

الأرصاد: موجة حارة تضرب مصر ودرجات الحرارة تصل لـ 40.. شاهد

أحمد عزمي يروي تفاصيل أصعب لحظات حياته في فترة السجن.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

صفوت عمارة

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

إبراهيم شعبان

اندلعت الحرب فاختفى الوباء.. ماذا حدث للجائحة؟!!

نهال علام

بوجي وطمطم

اﻟﻤﺰﻳﺪ