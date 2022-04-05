بإطلالة محتشمة…نادين نسيب نجيم تخطف الانظار عبر انستجرام

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت نادين نسيب نجيم في الصور باطلالة محتشمة مما اثار اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نادين نسيب نجيم مسلسل «صالون زهرة» وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.

من جانب اخر، وجهت الفنانة نادين نسيب نجيم، رسالة للفنان عابد فهد بعد حديثه عنها فى برامج DubaiTv40، ونشر تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع “تويتر”.

وقال عابد فهد عن تطور أداء نادين: “مؤثرة بالفعل وبردة الفعل عملت شخصية كاملة ناضجة فيها احتراف,, كنت معجب بأدائها، نادين ممثلة شاطرة”.

وردت نادين قائلة: “حبيبي يا عابد شكراً كتير على كلامك ويلي بيشتغل على حاله بيوصل وبيتقدّم وهيدي المهنة كل يوم منتعلم منا وكل يوم مننضج بآدائنا ويلي ما بيتطور بيرجع لورا”.