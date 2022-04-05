رسميًا.. جونزالو هيجواين يعتزل كرة القدم نهاية العام

أكد خورخي والد اللاعب الأرجنتيني جونزالو هيجواين مهاجم فريق إنتر ميامي الأمريكي، اعتزال نجله ممارسة كرة القدم بنهاية العام الحالي 2022.

وقال خورخي في تصريحات للتليفزيون الأرجنتيني أن هيجواين سيعلق حذائه الكروي مع حلول عامه الخامس والثلاثين بنهاية العام الميلادي الحالي.

وقال خورخي:" أخبرني جونزالو أنه لن يعود إلى الأرجنتين ، وسوف يتقاعد في نهاية العام، سيحتفل هيجوين بعد ذلك بعيد ميلاده الخامس والثلاثين وسينتهي عقده مع إنتر ميامي."

وانتقل هيجواين للعب في صفوف إنتر ميامي في شهر سبتمبر لعام 2020 حيث لعب مع الفريق 44 مباراة مسجلًا 15 هدفًا إضافة لصناعته 9 آخرين.

وبدأ هيجواين مسيرته الكروية كناشيء مع ريفر بليت الأرجنتيني، قبل أن ينتقل لـ ريال مدريد الإسباني، ومنه لنابولي ويوفنتوس وميلان الإيطاليين، كما أنه لعب لصفوف فريق تشيلسي الإنجليزي.

ولعب هيجواين مع المنتخب الأرجنتيني 75 مباراة دولية مسجلًا 31 هدفًا، كما تأهل معهم لنهائي بطولة كأس العالم 2014 قبل خسارة اللقب لصالح ألمانيا.