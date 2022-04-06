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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم محاكمة 3 متهمين بمحاولة تهريب مخدرات داخل شحنة ترمس

صدى البلد

تنظر اليوم محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار عبدالجليل مفتاح، قضية محاكمة 3 من ملاك شركات التصدير المتهمين في محاولة تهريب نصف مليون قرص «كيبتاجون» مخدر كانت مخبأة داخل شحنة «ترمس ونعنان» مصدرة إلى خارج البلاد .

وكشفت تفاصيل القضية أن النيابة العامة بالبحر الأحمر، قررت إحالة 3 من مهربي الأقراص المخدرة لمحكمة الجنايات إثر محاولتهم تهريب مخدرات بقيمة 210 مليون جنيه،  في الجناية رقم 3805 جنايات قسم سفاجا والمقيدة برقم 979 لسنة 2031 كلى البحر الأحمر.

وأوضحت النيابة أن المتهمين: «تامر.م. م» هارب 47 سنة صاحب مؤسسة استيراد وتصدير ومقيم فى فيصل، بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، و«أيمن. أ. ز» هارب 48 سنة، مدير شركة تصدير مقيم بحي المقطم، بمحافظة القاهرة، و«جاد. ر. ج» هارب 48 سنة، صاحب مؤسسة استيراد وتصدير مقيم بالمرج بمحافظة القاهرة بعد ان شرعوا فى تصدير جواهر مخدرة «الأمفيتامين» بغير ترخيص كتابى من الجهة الإدارية المختصة وفور صدور أمر الإحالة تم إخطار مديرية أمن البحر الأحمرومصلحة الأمن العام بسرعة ضبطهم واحضارهم بالتنسيق مع مباحث مديريتي أمن القاهرة والجيزة.

جنايات البحر الأحمر البحر الأحمر

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