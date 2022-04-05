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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

2 مليون جنيه خسائر حريق معرض "أهلا رمضان" بالقليوبية

حريق بمعرض أهلا رمضان
حريق بمعرض أهلا رمضان

صرح اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أنه تم رفع التلفيات الناتجة عن الحريق من السلع المحترقة والأخشاب وغيرها من ناتج الحريق ، مضيفا أنه سيتم إعداد معرض آخر بنفس المدينة لتلبية احتياجات المواطنين كما ان الحريق لم يسفر عن ثمة إصابات بشرية.


وأشار إلى أن اللجنة المشكلة لحصر تلفيات معرض " أهلا رمضان" المحترق بالقناطر الخيرية قد كشفت الخسائر بالمعرض حوالى 2 مليون جنيه وان الخسائر عبارة عن سلع غذائية فقط ولا يوجد خسائر فى الأرواح. 

 


وكان حريق هائل قد اندلع بمعرض أهلا رمضان الواقع فى مدينة القناطر  الخيرية بجوار مدرسة الصنايع، وتمت عمليات الإطفاء بواسطة 3 سيارات اطفاء انتقلت لمكان الحريق ويجرى الأن الفحص لكشف سبب الحريق كما يتم رفع اثاره .
 

 

وانتقل فريق من النيابة العامة بالقناطر الخيرية، لموقع الحريق وأمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وكلفت مجلس مدينة القناطر بحصر البضائع والتلفيات الناجمة عن الحريق، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.
 

 

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا من العقيد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية فى القليوبية يفيد وقوع حريق هائل فى معرض أهلا رمضان بجوار مدرسه الصنايع بالقناطر الخيرية وانتقلت على الفور سيارات الاطفاء وتم السيطرة على السنة اللهب وتبين ان الحريق اتى على كمية كبيرة من البضائع ولم تقع اى خسائر بشرية ونجحت القوات فى منع امتداد النيران الى مدرسة الصنايع المجاورة للمعرض وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

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