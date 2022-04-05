مسلسل انحراف الحلقة 5.. روجينا تفلت من الشرطة وسميحة أيوب تعترف

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل انحراف، لـ روجينا تصاعدا في الأحداث، بعدما فاجأت الجمهور بأداها خلال تقديمها شخصية قوية، اعتمدت فيها على تغيير جلدها كليا بقيادة المخرج رؤوف عبد العزيز .

وبدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل انحراف، بذهاب الدكتورة حور (روجينا) إلى سميحة أيوب، داخل السجن لمحاولة معرفة قصة قتلها لابن شقيقها، وإشعال النار به، ولكن تجدها ترفض الكلام وكذلك الأكل والشرب.

فيما تواصل الشرطة التحقيقات حول مقتل الإعلامي آسر المفتي، ولكن لم تستدل على القاتل، حيث لم تظهر كاميرات المراقبة وجه الدكتورة حور بالكامل التي اخفته بشعرها.

وتمكث سميحة أيوب داخل محبسها بزي الإعدام الأحمر، ويظهر عليها علامات التوتر النفسي، بينما نصر الدكتورة حور على معرفة الحقيقة منها لأكثر من مرة.

وتخرج سميحة أيوب، عن صمتها وتعترف بأنها لم تقتل ابن شقيقها، بل كانت تحبه كثيرا كأبنها التي لم تنجبه.

مواعيد عرض مسلسل انحراف

ويعرض يعرض مسلسل انحراف عبر قناة النهار دراما في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءا، والثانية والنصف ظهرا.

كما يعرض مسلسل انحراف، عبر قناة النهار العامة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، ويعاد في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحا، والتاسعة والنصف صباحا.

ملخص أحداث مسلسل انحراف

مسلسل"انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول إنحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التي تقدمها النجمة روجينا، و تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

أبطال مسلسل انحراف

ويشارك روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، و سما إبراهيم، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج روؤف عبدالعزيز.