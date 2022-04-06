إعداد كوادر المرحلة الأولى للمنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل في 5 محافظات

القوي العاملة :

قامت وزارة القوي العاملة "الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية" بالتعاون مع "الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل" بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي في تنفيذ الدورة التدريبية للمرحلة الأولى من بناء قدرات كوادر الوزارة من فريق عمل تطوير المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل بديوان عام الوزارة و5 محافظات مستهدفة هي: الفيوم، وبنى سويف، وقنا، والأقصر ، والقاهرة .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة : إن الدورة تأتي تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقد عقدت لمدة 5 أيام بمقر شركة RAKICTللاستشارات والحلول التكنولوجية وتم التدريب على أحدث البرامج في جمع وتحليل وعرض البيانات.

وتستهدف المنصة رصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، واستقراء معلومات سوق العمل، وتصميم برامج سوق العمل النشطة والسياسات المقترحة القائمة على الأدلة.

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