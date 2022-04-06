التنمية الحضرية: ما تقوم به مصر إعجاز في سرعة تنفيذ المشروعات

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن ما تقوم به مصر إعجاز في سرعة تنفيذ المشروعات، معقباً: "كنا زمان بنتفق إن المشروع هننفذه خلال 3 سنوات .. ولكن حالياً المشروع بيتم في سنة وسنة نصف فقط".



وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم"، مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن العالم أكبر على سرعة تنفيذ المشروعات في مصر، مشيراً إلى أن هناك وفداً من الأمم المتحدة كان يزور مصر، ولم يصدق تنفيذ المشروعات في عام، معقباً: "كانوا بيقولونا عندهم مشروعات أقل من مشاريعنا .. ولكن تم تنفيذها في 4 أعوام".



وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن على الرغم من هذه السرعة في تنفيذ المشروعات، إلا أن هناك حفاظا على الجودة، معقباً: "السرعة بدون الحفاظ على الجودة يمثل خطراً كبيراً".



وأِشار خالد صديق إلى أن تنفيذ خطة تطوير المناطق غير الآمنة، ومناطق العشوائيات، تندرج أسفل الجمهورية الجديدة، معقبا:ً "الجمهورية الجديدة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة التطوير، وليست عبارة عن عنوان فقط".