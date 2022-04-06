عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التنمية الحضرية: ما تقوم به مصر إعجاز في سرعة تنفيذ المشروعات

المهندس خالد صديق،
المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن ما تقوم به مصر إعجاز في سرعة تنفيذ المشروعات، معقباً: "كنا زمان بنتفق إن المشروع هننفذه خلال 3 سنوات .. ولكن حالياً المشروع بيتم في سنة وسنة نصف فقط". 


وأضاف خالد صديق خلال مداخلة هاتفية عبر "زووم"، مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن العالم أكبر على سرعة تنفيذ المشروعات في مصر، مشيراً إلى أن هناك وفداً من الأمم المتحدة كان يزور مصر، ولم يصدق تنفيذ المشروعات في عام، معقباً: "كانوا بيقولونا عندهم مشروعات أقل من مشاريعنا .. ولكن تم تنفيذها في 4 أعوام". 
 

وتابع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن على الرغم من هذه السرعة في تنفيذ المشروعات، إلا أن هناك حفاظا على الجودة، معقباً: "السرعة بدون الحفاظ على الجودة يمثل خطراً كبيراً".


وأِشار خالد صديق إلى أن تنفيذ خطة تطوير المناطق غير الآمنة، ومناطق العشوائيات، تندرج أسفل الجمهورية الجديدة، معقبا:ً "الجمهورية الجديدة يجب أن تكون شاملة ومتكاملة التطوير، وليست عبارة عن عنوان فقط". 

التنمية الحضرية المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمية الحضرية الجمهورية الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعادة مباراة مصر والسنغال .. جدل كبير وأمل أخير | تقرير

براءة مرتضى منصور من سب محمود الخطيب

مشهد يكشف فبركة مقلب رامز مع هنا الزاهد.. شاهد

أجور خيالية وتحطيم الرقم القياسي.. كم تقاضى النجم العالمي فاندام في رامز موفي ستار؟

فيفا يبلغ اتحاد الكرة بتحويل شكواه ضد السنغال إلى لجنة الانضباط

لجنة الانضباط بـ«الفيفا» تناقش قرار إعادة مباراة مصر والسنغال 21 أبريل المقبل

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 6-4-2022

الأرصاد: درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 9 درجات

موضوعات متعلقة

دعاء الصباح للرزق وتيسير الأمور.. 37 كلمة لا ترد داوم عليها

من شرم الشيخ| الرئيس السيسي يفتتح منتدى شباب العالم.. وآثار جائحة كورونا محور الجلسات

دعاء الرزق وتيسير الأمور في الصباح.. احرص على ترديده

الأكثر انتشار ونفوذا.. مصطفى بكري يرصد التاريخ البرلماني لعائلة الأباظية

خضروات وفاكهة وأعشاب.. تعرف على الأكل المناسب لمرضى السكر

دعاء صلاة الضحى للرزق والغني .. يزيد المال ويفك الكرب

سعفان: خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5%   سنويا .. ليبيا ستحتاج مليون عامل مصري في المرحلة الأولى من الإعمار

أدعية قرآنية مكتوبة مستجابة .. لانشراح الصدر وراحة البال

ترشيحاتنا

أزمة رواتب الموظفين.. الملياردير الروسي أبراموفيتش يطلب المساعدة من أصدقائه

زيلينسكي: روسيا تستخدم الجوع كسلاح في أوكرانيا

مصر تمنح تسهيلات جديدة لدخول السائحين عبر المنافذ والمطارات.. تفاصيل

موجة حارة تهاجم البلاد .. الحرارة تنخفض 8 درجات في هذا الموعد

حازم إمام: كيروش لم يطلب زيادة راتبه والبعض يريد تسخين الجماهير

روسيا تتعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد طرد النرويج الدبلوماسيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة في تطوير أساليب التدريب القتالي

بدون مسحراتي وطقوس غريبة في أوغندا.. الماتوكي وضرب النساء قبل الافطار أهم العادات في الشهر الكريم

شرطي يضحي بنفسه لإنقاذ رضيع من حريق بالهند.. فيديو

كنت لاعب زملكاوي عايز الأهلي يكسب.. هل يدين كهربا نفسه بتصريحاته؟

فيديو

٦ أمور مباحة في نهار رمضان.. وهذه الأفعال تفسد الصيام

سهير رمزي تفتخ خزائن أسرارها.. زيجاتها العشرة وندمها على الإجهاض وأدوار الإغراء|"فيديوجراف"

ماذا قالت شيرين رضا عن الزواج وعلاقتها بـ أحمد الفيشاوي.. فيديو جراف

حرمها المتشددون وأباحتها دار الإفتاء.. 8 أمور يباح للصائم فعلها “فيديوجراف”

المزيد

ساحة رأي

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

أرواح خلدها رمضان.. خاطرة الإمام الشعراوي -1

التبشير بقدوم رمضان سنة نبوية

يارا زكريا تكتب: رمضان شهر السعادة والاكتفاء بالوهاب

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

إلهام أبو الفتح

اللهم تقبل صيامنا

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 19 "

احمد قنديل

رئيس جامعة بدرجة إنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ