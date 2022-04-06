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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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آداب المنوفية توقع بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للتحليل النفسي

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

وقع الدكتور أسامة مدني عميد كلية الآداب بجامعة المنوفية، بروتوكول تعاون مع الجمعية المصرية للتحليل النفسي "جمعية أهلية مصرية" تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى ويمثل الجمعية الدكتورة آمال كمال رئيس مجلس إدارة الجمعية.

أوضح الدكتور أسامه مدنى أن البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الطرفين من أجل تحقيق هدف إنساني واجتماعي يتمثل فى تقديم الخدمات النفسية والتأهيلية والإرشادية لطلاب الجامعة من حيث رعاية المرضى النفسيين والمدمنين وتقديم الخدمات الإرشادية للمختصين والطلاب المبدعين والمشاركة فى الأنشطة المختلفة للجمعية المصرية للتحليل النفسي، وذلك انطلاقا من دور الجامعة الرائد فى الاهتمام بمجال العلوم النفسية لأهميتها فى مختلف مناحى الحياة وسعيها الدائم فى تنمية الفكر التوعوي والإنسانى.

وأكدت الدكتورة آمال كمال أن الجمعية تدعم شباب الخريجين من قسم علم النفس والصحة النفسية للإنضمام إلى عضويتها حتى يتسنى لهم الشراكة الكاملة فى أعمال وأنشطة الجمعية.

كما ينص البروتوكول على إقامة دورات تدريبية للخريجين بهدف الإلمام بالأسس العلمية للتحليل النفسى كمنهج ونظرية وطريقة علاج، ودورات فى التخصص النظري والاختبارات النفسية المختلفة، وإقامة برامج خدمية نوعية لتأهيل الشباب الذين مروا بخبرة الإدمان والسلوك الجائح، وإقامة برامج وحلقات تثقيفية للمبدعين وتنمية مواهبهم فى ضوء مفاهيم التحليل النفسى العلمية، وتدريب المعنيين من المعيدين والمدرسين المساعدين على مهارات تطبيق الاختبارات النفسية والبرامج الإرشادية العلاجية .

بروتوكول تعاون جامعة المنوفية كلية الاداب المنوفية التحليل النفسي

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