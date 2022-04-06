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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التشييد والبناء: أسعار الأسمنت تحتاج لنظر كونها أهم ركن في المنظومة.. فيديو

الأسمنت
الأسمنت

قال محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، إن مصر جزء من العالم، مؤكدا أن الحرب على أوكرانيا تعد حرب إقتصادية بالمقام الأول، لذا كان كان لها تأثير على العالم.

 

وأضاف محمد عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الأزمة الإقتصادية الموجود في العالم ممتدة لفترة، لذا قامت الحكومة المصرية بالعمل على وضع حلول للتخفيف من آثارها.

 

وتابع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء، أنه بتلك الفترة يوجد نقص في مواد البناء، وعلى رأسها الأسمنت، مؤكدا أنه كان من المفترض ألا يحدث أزمة في الاسمنت لأنه كان هناك وفرة فيه، ولكن الأزمة حدثت بسبب أن المصانع خفضت انتاجها.

 

وأشار محمد عبد الرؤوف، إلى أن الأسمنت في حاجة إلى النظر في أسعاره،  لأنه يعد القوة الدافعة الهامة للعديد من قطاعات التشييد.

 

الاتحاد المصري المصانع أوكرانيا الأسمنت الاقتصاد

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