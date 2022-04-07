اليوم.. غلق باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الأول بحقوق عين شمس

أكد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه تم الإعلان عن نتائح الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب بالكلية، على نظام الامتحانات الإلكتروني.

وأضاف الدكتور محمد صافي، أنه تم مد فتح باب الالتماسات لنتيجة الفصل الدراسي الأول لجميع الشعب حتي 7 أبريل 2022.

وأشار إلى أن النتيجة ستحجب تلقائيا لفئتين من الطلاب، وهما: من لم يسدد المصروفات.. وحالات الغش والتأديب.

ونشرت كلية الحقوق جامعة عين شمس، فيديو؛ لشرح طريقة عمل الالتماس والسداد الإلكتروني، وأتاحت رابطا له ليتمكن الطلاب من مشاهدته؛ من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

أما بالنسبة لخطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول، ستكون على النحو التالي:

1. تسجيل الدخول على موقع الUMS

HTTPS://ums.asu.edu.eg

الضغط على متعلقاتي.

2. الضغط على الدرجات.

3. الضغط على درجات التيرم الأول "بدون الضغط" على زر “عرض”.

والجدير بالذكر حصل فريق سباقات جامعة عين شمس بكلية الهندسة في مسابقة عرض المستقبل – ماراثون شل البيئي بعنوان: التعزيز المعرفي للمركبات ذاتية القيادة على المركز الأول عالميا، وعلى جائزة قدرها 1500 دولار.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة، والدكتور مصطفى رفعت وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم السيارات بالكلية .

وتهدف المسابقة إلي معرفة ”كيف يمكن استبدال العامل البشري بالذكاء الاصطناعي لخلق تجربة سلسة للمركبة الذاتية القيادة؟ "، حيث أثار الفريق إعجاب الحكام بحل إبداعي وفعال المسألة الخطيرة المتعلقة بسرقة السيارات الذاتية القيادة واقترح تعديل للمركبات حيث تمنحهم القدرة على اكتشاف الأنشطة المشبوهة وحماية الركاب من خلال نماذج صنع القرار باستخدام البيانات التي جمعتها حساسات السيارة.

وقد أشاد رئيس لجنة التحكيم بالفريق معلقا أنه "عمل رائع من قبل الفريق، ومهارات عرض قوية باستخدام الفيديو الدرامي مدعومة بمحاكاة ناضجة وقوية حيث تم اختيار مشكلة مميزة للغاية، والتي استحوذت على خيال الحكام"

شارك في المسابقة الطالب :

1. كريم محمد عبد الحميد رجاء السواح الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

2. عماد مصطفى محمد الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

3. محمد مصطفى ابراهيم الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

4 .هدير محمود طه عبد الجواد الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

5. مصطفى حسام الدين السيد الشريف الثالثة هندسة الحاسبات والنظم

6. هبة الله ايمن محمد مختار عبد العزيز الثانية هندسة الحاسبات والنظم

7. ابراهيم عبد الغفار ابراهيم الثالثة هندسة الميكاترونيات

8. عمر شوقي محمد الثالثة هندسة الميكاترونيات

9. مازن احمد العربي الثانية قسم هندسة الالكترونيات والاتصالات .

10. جيلان عصام الدين عبد الحي الثالثة التصميم وهندسة الإنتاج

11. محمد وليد محمد عبد الوهاب نصار الأولي هندسة الميكاترونيات

12. رفيق تامر مجدي الأولي هندسة الحاسبات والنظم

13 .احمد محمد عبد الحميد الراعي الثانية هندسة القوي الميكانيكية

14 .الاء اسامة عبد المنعم محمود الثانية هندسة الميكاترونيات