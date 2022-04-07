تفحم شاحنتي أسمنت وحمض الكبريتيك بسفاجا

أصيب سائق شاحنة باصابات متفرقة في حادث تصادم وتفحم شاحنتين واشتعال النيران وتفحم الشاحنتين بالكامل، وذلك بالطريق السريع داخل مدينة سفاجا، وجرى نقل السائق المصاب لمستشفي سفاجا.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين شاحنتين بمدينة سفاجا، وأدى التصادم إلى تفحم السيارتين.و تمكنت سيارات الحماية المدنية من إطفاء الحريق بالشاحنتين وإبعادهما عن الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

وتبين من التحريات أن سيارة نقل غربية / ع ه ق ٤٢٣٧ مقطورة غربية السيارة محملة بمادة كيماوية حمض كبريتيك كانت متوقفة على اليمين بقيادة السائق محمود منصور عبدالونيس عليوة وسيارة أخرى محملة بالاسمنت محترقة بالكامل.