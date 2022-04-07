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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصيلحي: واجهنا ظلما تحكيميا أمام الأهلي

صدى البلد

 


أكد محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري، أنه بارك للاعبين عقب الخسارة من الأهلي بسبب الأداء في الشوط الثاني.


وقال مصيلحي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "تبديلات عماد النحاس أمام الأهلي في الشوط الثاني كانت رائعة وظهرنا بشكل مميز".
 

وأكمل: "إبراهيم حسن قاد زملاءه في الشوط الثاني لتقديم أداء مميز أمام النادي الأهلي".
وأضاف: "واجهنا ظلم تحكيمي في المباراة أمام الأهلي.. لدينا ركلة جزاء واضحة في الشوط الثاني".


وتابع: "الأهلي فريق كبير ومحترم ولكنني سعيد بأداء الاتحاد رغم الخسارة".


وأتم: "نادي الاتحاد كبير وجماهيره عريضة.. يجب أن تكون هناك نظرة للحكام التي تدير المباريات، لكن كانت بداية طيبة للجهاز الفني الجديد للاتحاد السكندري ونتمنى البناء على أداء مباراة الأهلي".

الاتحاد السكندري محمد مصيلحي الأهلى قناة صدي البلد عماد النحاس صدى البلد

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