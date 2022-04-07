القوي العاملة: تعيين 29 شابا بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 29 شابا، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 112 من راغبى العمل، وتوفير 22 فرصة عمل .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 45 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30 شكوى عمالية ، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و26 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 70 ألفاً و 343 جنيهاً لـ 59 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.