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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة: تعيين 29 شابا بالوادي الجديد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد  بتعيين  29  شابا، منهم "قادر باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  112  من راغبى العمل، وتوفير 22  فرصة عمل .

وأشار  الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 45 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 30  شكوى عمالية ،  تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، و26  شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

ولفت الوزير إلى أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً  قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 70 ألفاً و 343 جنيهاً لـ 59 عاملاً من المسجلين ، وتسليم شهادة أمان لـ 100 عامل من المسجلين بقاعدة بيانات المديرية.

 

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IMG_9897
محمد سعفان وزير القوى العاملة تعيين 29 شابا الوادى الجديد التفتيش على 232 منشأة قادر باختلاف كعب العمل

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