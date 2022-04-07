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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أنشئت في 2016.. خير راغب: الصوامع ساهمت بتقليل الفاقد من القمح

الكاتب الصحفي خير
الكاتب الصحفي خير راغب

قال الكاتب الصحفي خير راغب، إنه لا يوجد أى دولة إلا وزادت نسبة الأسعار بها، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك هي الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها جائحة كورونا.

وأضاف "راغب"، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن حجم السفن بالبحر المتوسط تناقص إلى 6% من حجم التجارة، ولكن على المستوى الداخلي يوجد بعض الإجراءات التي تتخذها الدولة لمحاولة تخفيف الأسعار على مختلف السلع.

وأكد أن هناك إجراءات بدأت مصر باتخاذها منذ عام 2016، مما لا يجعلها فى حالة فزع من موضوع القمح وتأثيره علينا بشكل كبير، لافتا إلى أن هناك صوامع تم إنشاؤها منذ عام 2016 فى مصر، والتي ساهمت فى تقليل الفاقد فى القمح الذى كان يتم تخزينه فى مصر.

المستوي الداخلي خير راغب نسبة الأسعار صوامع الفاقد فى القمح

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