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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنوفية تنفذ دورات تدريبية للعاملين في كافة المجالات التخصصية

دورات تدريبية
دورات تدريبية

اكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، علي أهمية اعتماد التدريب كوسيلة أساسية لتدريب العاملين فى كافة المجالات التخصصية حيث تساعد برامج تدريب الموظفين على تحسين معرفة ومهارات الموظفين لمواكبة التغييرات المختلفة في مجال العمل، وتؤثر هذه التحسينات بشكل إيجابي على إنتاجية العمال والموظفين، حيث إن بعض الأشياء التي قد يتعلمها الموظفون من خلال التدريب تشمل أخلاقيات العمل والعلاقات الإنسانية والسلامة .

وذكر نجيب ، ان الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة تدريبية عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وأنواع المحطات وطرق التنقية وأنواع المحابس والتعرف على أساليب الترشيح المختلفة وأيضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها.

وأوضح ،  تم تنفيذ دوره تدريبية للعاملين عن تطهير الخزانات ومعالجة مياه الصرف للتعرف على التلوث الناتج من خزانات المياه والأدوات المستخدمة فى عملية تطهير الخزان والتعرف على الخزانات حسب طبيعة استخدامها وطريقة عمل محلول الكلور والتعرف على المواسير وطرق تطهيرها وايضا التعرف على مكونات وحدات معالجة مياه الصرف الصحي التمهيدية والتعرف على المصافى ووحدات فصل الرمال وإزالة الزيوت والشحوم.

  نفذت الإدارة العامة للتدريب دورة عملى عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع أجهزة الإطفاء والسيطرة على الحريق للفنيين بفرعى الباجور وسرس الليان، والهدف منها هو منع الوفاه والتدهور والإصابة الخطيرة ووقف حدوث الأذى والضرر وتعزيز الشفاء من خلال توفير العلاج الأولى للإصابة وحمايه العنصر البشري من الاصابات الناجمة عن مخاطر بيئية العمل والحفاظ على مقومات العنصر المادى المتمثل فى المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات.

وذكر نجيب ، تم تنفيذ دوره عن العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة وتسريب الكلور للتعرف على الخواص الكيميائية والطبيعية لغاز الكلور ومخاطر الكلور ومهمات الوقاية الشخصية وإجراءات التخزين الوقائية لأسطوانات الكلور وخطوات عمل فريق مكافحة الكلور عند حدوث تسرب الكلور 
وأيضا تعريف الأماكن المحصورة والتعرف على الغازات الموجودة بالأماكن المحصورة وأعراض نقص الاكسجين وإجراءات العمل بالاماكن المغلقة والتعرف على مهمات ومعدات السلامة والصحة المهنية المستخدمة بالأماكن المغلقة .

كما تم عمل دوره مسار وظيفي عن  الإيرادات والمصروفات للتعرف على النظام المحاسبي الموحد والدليل المحاسبى والمعالجة المحاسبية والأجور والمصروفات والايرادات والمنح والاعانات والقوائم المالية ؛ واخيرا نفذت الاداره العامة للتدريب دوره عن برنامج DMS  للتأكيد على خطوات التسجيل على برنامج ال (dms) [وارد _ صادر ] وايضا
التأكيد على عدم تداول اى مستندات غير مسجلة على البرنامج ودور مديري الإدارات ورؤساء القطاعات في متابعة البرنامج والاحتفاظ باسم المستخدم الخاص بكل موظف وعدم السماح لأى شخص باستخدامه والوقوف على المشكلات التى واجهت المستخدمين أثناء تطبيق البرنامج في الأعوام السابقة والاستماع الى احتياجات المستخدمين من البرنامج وما يريدون توفيره للوصول الى مستوى أداء أفضل .
 

دورات تدريبية المنوفية محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحى اخبار المحافظات

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