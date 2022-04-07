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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفي مركزى جديد بمدينة الشهداء في المنوفية بتكلفة نصف مليار جنيه

اجتماع
اجتماع

 

عقد مجدي رياض رئيس مركز ومدينة الشهداء في محافظة المنوفية، اجتماعا تنسيقيا مع مسئولي المرافق، ومديرية الصحة، والإدارة الطبية بالشهداء في حضور محمد عمران نائب رئيس المدينة، والإدارة الهندسية، والتخطيط بمجلس المدينة لبحث سبل إنهاء الإجراءات الخاصة بالموقع المقترح لإنشاء مستشفى الشهداء المركزي .

وسيتم إنشاء المستشفي الجديد باعتماد مالي قدره نصف مليار جنيها على مساحة ٢٠٨٠٠ متر تقريبا، والتي من المقرر أن تندرج ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقدم خدماتها لأهالي مدينة الشهداء، وجميع قرى المركز البالغ عددها ٢٧ قرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات الصحية سواء برفع كفاءة أو إنشاء الوحدات الصحية بالقرى أو بإقامة المراكز الصحية، والمستشفيات النموذجية بمواصفات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، واحتوائها على كافة الإمكانيات التي تحقق الإرتقاء بمنظومة الصحة.

 

اجتماع مدينة الشهداء المنوفية محافظة المنوفية مستشفي مركزى

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