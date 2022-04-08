شاهد... انشطار طائرة شحن خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها تعرض طائرة شحن بريد وطرود للشطر إلى جزئين خلال هبوط اضطراري على مدرج مطار سان خوسيه في كوستاريكا، بدون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا، كما أعلنت السلطات.

وقال رئيس إدارة المطافئ الكوستاريكية هكتور تشافيز للصحفيين، إن "الشخصين (اللذين كانا على متن الطائرة) بصحة جيدة" بعد الحادث الذي أدى إلى إغلاق المطار موقتا.

وصرح جويدو فاسكويز أحد رجال الإنقاذ في الصليب الأحمر، أن الرجلين اللذين يشكلان الطاقم يحملان جنسية غواتيمالا ونُقلا إلى المستشفى لفحصهما في إجراء وقائي.

وقال جوليان بيليارد مدير العمليات والأمن في شركة "آيريس" العامة التي تدير مطار سان خوسيه، إن قبطان طائرة البوينج-757 التابعة لمجموعة "دي اتش إل" الألمانية أبلغ عن مشكلة في النظام الهيدروليكي وطلب عودة الطائرة بعد 25 دقيقة على إقلاعها من هذا المطار متوجهة إلى جواتيمالا.