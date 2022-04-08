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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية النرويجية "VIKING STAR "

ميناء بورسعيد يستقبل
ميناء بورسعيد يستقبل السفينة السياحية النرويجية

استقبل ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الجمعة، السفينة السياحية  VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها ٢٢٨ متر، غاطسها ٦.٣ متر ، ترفع علم النرويج ، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها ٤٩٨سائحا و٤٤٧ طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد"، ومن المقرر أن تقوم السفينة بمغادرة الميناء السبت للقيام بجولات سياحية بالقاهرة،

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فضلا عن قيام بعض أفراد الطاقم والركاب بجولات حرة غير منتظمة داخل محافظة بورسعيد .

يأتى هذا فى إطار عودة السياحة لميناء بورسعيد بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لاستقبال الرحلة السياحية،وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.

الجدير بالذكر أن السفينة تم بناؤها منذ عام ٢٠١٤، بواسطة SMC Design of London بتصميم خارجي بواسطة Clifford Denn Design ، بينما كانت Rottet Studio في لوس أنجلوس تعمل على تصميم ديكورها الداخلي، مع التركيز على الوجهات بصفتها سفينة صغيرة نسبيا" فأنها قادرة على الوصول إلى معظم الموانئ مباشرة ، وبالتالي تسهيل عمليات الإقلاع بكفاءة ،لديها أيضًا هيكل انسيابي مُحسَّن ديناميكيًا مائيًا وقوسًا لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استهلاك الوقود.

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