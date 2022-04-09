عالم أزهري يقدم روشتة للصائمين للحصول على ثواب حجة وعمرة.. فيديو

قال الشيخ إبراهيم الدسوقى، من علماء الأزهر الشريف، إننا نقدم روشتة للصائم فى هذا الشهر الكريم حتى يكسب الكثير من الحسنات، لافتاً إلى أنه لابد من الالتزام بالصلوات الخمسة داخل المسجد وفى أوقاتها وللنساء فى بيوتهن.

وأضاف الشيخ" الدسوقى"، خلال حواره على قناة " صدى البلد "ببرنامج " إحنا لبعض " الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل ، أنه فى حالة خروج السيدات لآداء الصلاة فى المساجد لابد من ارتداء ملابس لا تصف ولا تشف وبدون رائحة نفاذة كى يرضى عنها الله سبحانه وتعالى.

وأشار أحد علماء الأزهر الشريف، إلى أن المسلم الذي يريد الحصول على ثواب الحجة والعمرة، عليه أن يصلي الفجر في جماعة ويجلس فى مصلاه حتى تشرق الشمس ، ثم صلاة ركتي الضحى.

وتابع أن رمضان إما شاهد لك أو شاهد عليك، موضحاً أن" أولادنا هم زرعنا ولابد أن نسقيه بالإيمانيات والروحانيات ونعلمه على الصيام والتقرب إلى الله من الصغر ، وكل هذا بالتدريج، حتى يتعود على الصيام".