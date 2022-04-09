عالم أزهري: يجوز الجمع بين القراءة السريعة والتدبر في القرآن الكريم

كشف الدكتور أحمد مصطفى محرم عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الشريف ، عن أفضل طريقة لقراءة القرآن فى شهر رمضان هل القراءة السريعة أم التدبر بآياته؟.



وقال "محرم" خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، إنه يجوز الجمع بين هذين الأمرين ومن الممكن أن يتدبر القارئ لبعض الآيات القرآنية عند قرائته ويستمع لشروح التفسيرات حيث ان قراءة القرآن فى حد ذاتها تقذف النور والإيمان فى القلب .



ولفت عضو لجنة الفتوى، إلى أن شهر رمضان يشهد تسابق بين الأفراد فى قراءة القرآن منوها إلى أن الإمام الشافعى كان يقرأ القرآن كله فى كل يوم مرة ، اما الإمام أبو حنيفة كان يختمه فى النهار والليل .