تعليقات غير مرغوب فيها.. تحذيرات من حيلة خطيرة على يوتيوب لسرقة الأموال

حذر مستخدمو موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير يوتيوب YouTube، من هجوم تصيد احتيالي جديد، يهدف لخدع المستخدمين والاستيلاء على أموالهم بواسطة حيلة جديدة تسمى "التعليقات غير المرغوب فيها".

وحسب صحيفة "express" البريطانية، سلط أحد رواد منصة الفيديوهات المملوكة لشركة جوجل، الضوء على عملية احتيال واسعة النطاق على يوتيوب، أطلق عليه اسم YouTube Needs To Fix This.

حيلة خطيرة على يوتيوب تهدف لسرقة أموالك

وتبدأ الحيلة في استغلال المتسللين لقسم التعليقات على يوتيوب، لنشر رسائل مصممة لخداع الأشخاص، وبمجرد النقر على الرابط المرفق بها، يتم نقلهم من يوتيوب إلى أحد تطبيقات المراسلة.

وذكر اليوتيوبر ماركيز براونلي، في مقطع فيديو عن العملية الاحتيالية الجديدة، إن بعض التعليقات الموجودة أسفل مقاطع الفيديو الخاصة به، وعدت المشاهدين بهدية قيمة من الأجهزة الذكية أو ملحقاتها وهي حيلة جديدة يتباعها المتسللون، والذين يخدعون متابعين قناته من أجل الحصول على فرصة للفوز بمجموعات ضخمة من الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية وهذا ما يصفونه بما يسمى بـ 'التعليقات غير المرغوب فيها"، لأنها تكون منتشرة على نطاق واسع بين مقاطع الفيديو الخاصة بالمشاهير وهي مزعجة للغاية بالنسبة لهم.

ويقوم المهاجم بتصميم الحلية أو محتوى التعليقات بناءً على المحتوى الموجود في مقطع الفيديو، ما يجعل من الصعب على المشاهدين التمييز على أنها خدعة حيث تبدو أنها متعلقة بالمحتوى الذي يشاهدونها ون من كتابها هو مالك القناة، مما يجعهلهم يسارعون بالنقر على هذه التعليقات.



الأسوأ من ذلك، أن الجهات الفاعلة السيئة التي تقف وراء عملية الاحتيال تنشئ حسابات لا حصر لها للنقر فوق الزر "أعجبني" في هذه الرسائل، واستخدام صورة مشاهير اليوتيوب كصور للملف الشخصي وانتحال شخصيته، لجعل الأمر يبدو كما لو كان مالك القناة هو نفسه منشئ الرسالة، مما يجعل الأمر أكثر إغراءً للمشاهدين للنقر على التعليقات، بالإضافة إلى الرد على التعليقات الحقيقية الواردة من مشاهدين حقيقيين لمحاكاة محادثة مزيفة.

وفقا لماركيز، فإن هدف المتسلل يكمن في إخراج المشاهد من منصة يوتيوب، ونقله إلى محادثة خاصة عبر تطبيق تيليجرام أو واتساب في أسرع وقت ممكن، ويقول نجم YouTube إنه يتلقى عشرات الرسائل الإلكترونية يوميا من المتابعين الذين وقعوا ضحايا لهذه الرسائل "الغير مرغوب فيها"، حيث قاموا بتحويل الأموال للهاكرز من أجل جوائزهم، إذ تصل قيمة الأموال المرسلة ما يصل إلى 100 أو 200 دولار في كل مرة.

وعلى الرغم من أن موقع يوتيوب يسمح لمنشئي المحتوى بإدراج عدد من الكلمات التي عند تضمينها في تعليق سيتم حظر الحساب الذي قام بإضافتها تلقائيًا، إلا أنه من الصعب إزالتها جميعا، حيث بلغ حجم التعليقات الغير مرغوب فيها 6000 تعليق تركت على مقطع فيديو حديث لماركيز براونلي، وهو مجرد واحد من عدد من مستخدمي YouTube البارزين الذين غمرتهم هذه التعليقات غير المرغوب فيها.

وفي تحذير أخير لمشاهديه، قال ماركيز: “لن أطلب منك أنا والمبدعين الآخرين أبدًا المال أو عنوان الشحن، أو إرسال رسالة مباشرة لنا على تطبيق تيليجرام، لدينا حسابات تم التحقق منها ولن نراسلك مطلقا من أي حساب آخر، لذا، إذا نقرت على حساب ولم ينتقل إلى قناتنا على يوتيوب، فهذه علامة جيدة”.