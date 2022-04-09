يقلل احتمالات الاصابة بالسرطان.. القومي للبحوث يؤكد علي أهمية الصيام للمسنين

قالت الدكتورة يسر كاظم أستاذ التغذيه الطبيه بالمركز القومي للبحوث ، إنه يطلق اسم مسنين علي من هم فوق الستون عاما أما الشيخوخة فغالبا فوق السبعون عاما

واضافت: الصيام مفيد لكل العمار إلا في حالات مرضيه معينه تستلزم الإفطار ولكن غير ذلك فإن للصيام فوائد صحيه ونفسيه وروحانية عديده تزداد مع التقدم في العمر.

وأكدت يسر كاظم أنه ثبت أن دور الصيام في تحسين الصحة البدنية والنفسية وبصفه خاصه لكبار السن وذلك عن طريق تحفيز الجهاز المناعي وتقليل احتمالات الإصابة بالسرطان وكذلك تحسين وظائف المخ الادراكيه والنفسية ومن هنا ندرك ان الصيام تزيد فوائده مع التقدم في العمر طالما لا يوجد موانع صحيه تحول دون الصيام .

وأضافت يسر لصدى البلد أن هناك ضوابط لصوم صحي مع تقدم السن من شرب وتعويض المياه وهي أهم عامل نحرص عليه في نصيحة كبار السن من أجل الصيام ويجب التأكيد علي عدم التعرض للشمس أو الحرارة أثناء الصيا م ، وكذلك الحرص علي أكل عده وجبات صغيره وخفيفه في الفتره من المغرب الي السحور، والاهتمام بالنوم عدد ساعات كافيه لان قله النوم لها تاثير سلبي علي صحه المسنين، كما يجب أن يتناول المسن علي الأقل 6 كوب من الماء و2 كوب زباي وكثير من الخضروات والفاكهه وقليل من المخللات التي تعوض نقص الاملاح اثناء الصيام كما تمنح كثير من البكتريا المفيده التي تعزز المناعه ووظائف المخ مع تقليل كميه الحلويات والسكريات والدهون في الوجبات.





وأشارت إلى أن هناك تأثير للصيام علي الذاكرة و ووظائف المخ، حيث اثبتت الابحاث العلميه الحديثه أن الصيام يسهم في تحسين الذاكرة والتركيز والحالة المزاجية وذلك بعد التعود علي نظام الصيام أي بعد حوالي 3 أو 4 ايام من الصيام المنتظم، والتفسير العلمي لما يحدث للمخ مع الصيا م هو أن عمليه الصيام تزيد من ماده بروتينيه تسمي (BDNF)، وهي تحفز نمو الخلايا العصبيه وتزيد من بلاستيكيه المخ من خلال بناء شبكات ووصلات عصبيه جديده مما ينتج عنه تحسن ملحوظ في كل وظائف المخ لدرجه ان هناك ابحاث تم عملها علي فئران التجارب تشير ان الانتظام علي الصيام يقلل من احتمالات الاصابه بمرض الالزهيمر في الكبر .وفي بحث اخر في نفس السياق وجد أن هناك تحسن تشريحي في تركيبه المخ في حيوانات التجارب التي تخضع لنظام الصيام المتقطع .

واوضحت أنه قد وجد أن الصيام يساهم في تحسن نوعيه المستعمرات الجرثوميه الموجوده بالجهاز الهضمي وكذلك يزيد من تنوعه مما يسهم بطرق متعدده في تنشيط عمليه تجديد خلايا المخ وتعزيز ميلاد خلايا عصبيه جديده، Neuorgenesis تفسير ذلك العلمي أنه ، وبعد مروم حوالي 12 ساعه من الصيام يحدث تحول في مصدر الطاقه من سكر الجلوكوز الي الكيتونات وتعتبر الكيتونات مصدر افضل للطاقه بالنسبه للمخ حيث انها تقوم بتنشيط وتنظيم كثير من وظائف المخ بصوره اكثر فاعليه من الجلوكوز مما يزيد من بلاستيكيه االمخ ويزيد القدره علي التعلم علي المدي الطويل والقصيروكذلك تحسن الحاله المزاجيه وتقلل الشعور بالقلق والاكتئاب ، مشيرا إلى تاثير الصيام علي مقاومه الجسم لنمو الخلايا السرطانيه ، وكثير من الابحاث الحديثه ذكرت دور الصيام في تقليل احتمالات الاصابه بالاورام وذلك من خلال القضاء المبكر علي اي تحورات غير طبيعيه في الخلايا من خلايا طبيعيه الي خلايا سرطانيه وكذلك من خلال تقليل حاله الالتهاب العامه في الجسم والتي تزيد من معدلات الانقسامات الغير طبيعيه في الحامض النووي بالخلايا مما ينتج عنها بدايات الاورام .فخلال ساعات الصيام يتعرض الجسم لنوع من انواع التحفيز او الانتباه بسبب قله السكر مما يتيح للجسم القيام بنوع من انواع الصيانه وازاله كل الخلايا الغير مرغوب فيها ووضعه في اهبه الاستعداد لحمايه الجسم وتعقيمه ممن اي نموات سرطانيه في بدايتها .



وتابعت : "تاثير الصيام علي جوده ووظائف الخلايا مع الصيام يحدث تغير نمط او مصدر الطاقه من سكر الجلوكوز الي الكيتونات التي تتكون مع الصيام وعدم اتاحه السكر فيتم استغلال الدهون وانتاج الكيتوانات وهنا يبداء عمليه الصيانه والترميم الخلوي الذي يسمي بال Autophagy والمعروف انه يقل تدريجيا مع السن .هذا التحول من حال الي حال هو مفهوم علمي _ يسمي بال SHIFTING MECANISM ، وينشط الجسم والجهاز المناعي وتمكن الجسم من القيام بعمليات الصيانة، والتنظيف واصلاح وترميم اي مشاكل علي مستوي الخلايا منذ البداية ولذلك نعتبر ان الصيام هو وقت صيانه الخلايا والجسم والجهاز الهضمي والهرموني وذلك من خلال تفعيل موجات متبادله من مصادر الطاقة من الجلوكوز إل الكيتونات والعكس والتي تعطي فرصه لخلايا الجسم المختلفة ان يتم ترميمها اول باول والتي تعيد ترتيب وتنظيم وتنظيف الخلايا نفسها بداء من النواه والحامض النووي الي كل اجزاء الخلية ومكوناتها الدقيقة .من خلال تنشيط عمليه تسمي Autophagy ,.والتي تتم غالبا اثناء النوم وتقل تدريجيا مع التقدم في العمر ولكن يتم تحفيزها بالصيام والرياضة" .

واستكملت: " الخلاصة اننا نوصي بالصيام في كبار السن طالما لا يوجد موانع صحيه لما له من منافع جمه لتحسين وظائف المخ واعطاء المسن الإحساس بقدرته علي التحكم في نفسه مما يعطي إحساس بالإنجاز والسعادة والتي بدورها تعزز وظائف المخ والحالة النفسية وتقوي المناعة وتقلل احتمالات الاصابه بالسرطان وذلك مع الاخذ في الاعتبار الضوابط الصحية السابق ذكرها، ورزق الله الجميع الصحة والعافية" .