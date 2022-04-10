عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بكلية التربية جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS “، وتستهدف طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا في قاعة الدكتور سعيد خليل بمقر كلية التربية جامعة عين شمس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويحاضر في ورشة العمل كلًا من  سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و أسامة البيلي مدرب وخبير الآيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

وتتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

وللمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل المتاحة في اللينك    https://forms.office.com/r/8ih86Wzvtw

وتأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كبري الجامعات الدولية.

وتعقد الورشة، تحت رعاية الدكتور  محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية.

txt

التعليم العالي: الأعلى للجامعات الخاصة يلتزم بتعديل بالقانون بما تسمح بتخرج الطالب عقب اجتياز عدد الساعات المُعتمدة

تعقد ورشة العمل تحت إشراف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدمتور عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، د. عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة. 

التعليم العالي البحث العلمي التعاون الدولي رئيس جامعة عين شمس فيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

قبل غلق باب التقدم.. تعرف على الأوراق المطلوبة للإعلان الموحد لخطة البعثات

11 أبريل.. بطولات خالدة ندوة بعين شمس عن انتصارات العاشر من رمضان

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية في الترم الثاني.. وتؤكد: نستهدف استثمار الطاقات ودعم الموهوبين

الحائز على جائزة الدولة التشجيعية: أشعر بالفخر والسعادة لاهتمام الوطن بالعلماء والباحثين

الحائز على جائزة الدولة للتفوق: سعيد بتكريم العلماء وتشجيع الباحثين

طلاب يشيدون بجهود اتحاد جامعة عين شمس ودمج ذوي الهمم في الأنشطة

جامعة عين شمس تكشف خريطة الأنشطة الطلابية خلال فعاليات الفصل الدراسى الثانى

جامعة عين شمس: نستهدف استمرار الأنشطة الطلابية لدعم الموهوبين

ترشيحاتنا

كسر هاتف أحد المشجعين.. رونالدو يعتذر عن سلوكه بعد لقاء إيفرتون

حدث في 9 رمضان.. فتح صقلية ووصول مجاهدي الحجاز إلى مصر لمحاربة الصليبيين

ميدو يهاجم التحكيم: بن شرقي لم يستحق الطرد.. ولاعب المقاصة دهس قدم زيزو

تعرف على ضوابط تحصيل الغرامات المالية وعقوبة عدم سدادها

تسريبات جديدة تكشف حصول ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro على بطارية عملاقة

الحكومة تقترض من البنوك 24 مليار جنيه.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ