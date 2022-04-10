رابط التسجيل لاختبار الآيلتس بكلية التربية جامعة عين شمس

ينظم مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل بعنوان "التأهيل لاختبار الآيلتس IELTS “، وتستهدف طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

تعقد ورشة العمل يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل في تمام الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا في قاعة الدكتور سعيد خليل بمقر كلية التربية جامعة عين شمس مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ويحاضر في ورشة العمل كلًا من سامر فاضل مدير تطوير الأعمال بالمركز الثقافي البريطاني، و أسامة البيلي مدرب وخبير الآيلتس بالمركز الثقافي البريطاني.

وتتضمن ورشة العمل شرح المصادر المختلفة وخدمات الاختبار المقدمة، استراتيجيات التحضير للامتحان بأجزائه الأربعة، واستعراض أنواع الأسئلة الشائعة في الامتحان.

وللمشاركة وتسجيل الحضور بورشة العمل، برجاء استيفاء استمارة التسجيل المتاحة في اللينك https://forms.office.com/r/8ih86Wzvtw

وتأتي ورشة العمل في إطار حرص جامعة عين شمس على تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة للتمثيل الدولي على كافة مستويات التعليم والبحث العلمي وتعزيزا لدور قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية التربية في تنمية مهارات الطلاب والباحثين والارتقاء بالمهارات اللغوية والبحثية التي تسمح للخريجين بتمثيل الجامعة في كبري الجامعات الدولية.

وتعقد الورشة، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية.

تعقد ورشة العمل تحت إشراف الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، الدمتور عبد الناصر رشاد وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة حنان حلمي لطيف مدير مكتب التعاون الدولي بالكلية، د. عبد الله سامي المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة.