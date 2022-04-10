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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

المبدع الإنسان.. روجينا توجه رسالة شكر للمخرج رؤوف عبد العزيز

صدى البلد

وجهت النجمة روجينا، رسالة شكر ومحبة لمخرج مسلسلها انحراف، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وأعربت روجينا، عن تقديرها للمخرج رؤوف عبد العزيز، ونسبت الفضل له بعد الله عز وجل، في نجاح شخصية الدكتورة حور، التي لفتت بها الأنظار من خلال مسلسل انحراف، المعروض ضمن الموسم الدرامي الرمضاني الجاري.

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وكتبت روجينا في منشورها عبر فيسبوك، قائلة: «انة المبدع المجتهد الانسان المخرج #رؤوف_عبدالعزيز شكرا على ثقتك فى موهبتى .. لك فضل كبير عليا بعد ربنا فى تجسيد شخصية حور .. كل الإشادات بالدور انت صاحب الفضل فيها بعد ربنا .. كل التقدير والاحترام لمجهودك الكبير فى مسلسل #أنحراف».

عبد العزيز مخيون فيسبوك التواصل الاجتماعي رسالة شكر رمضاني رؤوف عبد العزيز

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