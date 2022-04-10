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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| الاختيار 3 الحلقة 8 تؤرخ لجرائم الإخوان.. أبرز تصريحات عمرو يوسف في «حبر سري»

اخبار الفن
اخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية.

 

عندما لوح مرسي بالحرب الأهلية.. الاختيار 3 الحلقة 8 تؤرخ لجرائم الإخوان

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار رفض القوى والأحزاب السياسية التواصل مع مرسي وجماعته بعد إصدار الإعلان الدستوري؛ واقترح السيسي على محمد مرسي في لقاء معه، إقامة اللقاء برعاية القوات المسلحة، وهي جهة حيادية، تستطيع جمع الفرقة، والتوصل إلى حل يخرج مصر من أزمتها. 
 

 

حقيقة تعرضه للتحرش.. أبرز تصريحات عمرو يوسف في «حبر سري»

حل الفنان عمرو يوسف ضبفا على برنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، وتحدث عن العديد من التفاصيل المهمة  وكشف عن الأسباب الحقيقية لوقف مسلسل الملك، كما أكد عدم صحة الشائعات التي تزعم تعرضه للتحرش من معجبات في الشارع، وهذه الرز تصريحاته بالبرنامج.

 

مسلسل العائدون الحلقة 8.. أمير كرارة وأمينة خليل يسعيان لاختراق قنوات الإخوان

شهدت أحداث مسلسل العائدون، للفنان أمير كرارة، تصاعدا في الأحداث وزيادة التشويق، فور عرض الحلقة الثامنة من المسلسل.
 

 

جمال سليمان يكشف كواليس تحضيره لشخصيته في «مين قال

كشف الفنان جمال سليمان كواليس تحصيرة لشخصيته في مسلسل مين قال الذي يجسد فيه دور رجل اعمال دارس للكيمياء.
 

 

المبدع الإنسان.. روجينا توجه رسالة شكر للمخرج رؤوف عبد العزيز

وجهت النجمة روجينا، رسالة شكر ومحبة لمخرج مسلسلها انحراف، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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