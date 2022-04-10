جمال سليمان يكشف كواليس تحضيره لشخصيته في «مين قال»

كشف الفنان جمال سليمان كواليس تحصيرة لشخصيته في مسلسل مين قال الذي يجسد فيه دور رجل اعمال دارس للكيمياء.

وقال "سليمان" في تصريحات ل"صدى البلد":الجانب المهني في حياة جلال بسيط لذلك لم يحتاج لتحضير كبير لأن العمل لايلقي الضوء على التفاصيل المهنية بقدر مايوضح العلاقة بين الأب والولد والصراع الدائر بينهما، فجلال شخصية جادة ومحبة لأسرته، ويكتشف أن رؤيته تقليدية جدا ومختلفة عن جيل الشباب، ومرجعيتي في تلك النقطة جاءت من تعاملاتي الشخصية في المحيط العائلي والجيران والأصدقاء، فنحن دائما في جلساتنا نتناقش عما سنفعله وكيف نكون مع ابنائنا في ظل هذا التطور التكنولوجي الكبير.



كشف الفنان جمال سليمان سبب حماسه للتواجد في مسلسل مين قال، والذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ"صدى البلد": بصراحة قصة المسلسل حساسة جدا وتهم أغلب الأسر في مصر والعالم العربي، وتحمست لوجود المخرجة نادين خان، فهي متمكنة من أدواتها، وتهتم بالتفاصيل، فالأمر ليس مجرد لقطات وصور وحركة كاميرا فقط، ولكن الإنسانيات والإيقاع مهمين، وهى من تلك المدرسة الإخراجية.

وأشار إلى أن الجانب الإنساني في العمل؛ له الصدارة، ومن العوامل الجاذبة في هذا المسلسل أيضًا؛شركة الإنتاج التي قدمت كل ما احتاجه العمل ليخرج بشكل مناسب.

تدور أحداث مسلسل مين قال، حول عائلة مصرية، يتمكن ابنها من اجتياز مرحلة الثانوية العامة، حيث الخلاف بين الابن والأب؛ بسبب رغبة الأول في دخول ابنه كلية الهندسة، بينما يسعى الأخير إلى دراسة التجارة .

يقوم ببطولة مسلسل مين قال، عدد من الفنانين، على رأسهم: جمال سليمان - نادين - أحمد داش - ديانا هشام