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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عندما لوح مرسي بالحرب الأهلية.. الاختيار 3 الحلقة 8 تؤرخ لجرائم الإخوان

ياسر جلال
ياسر جلال

شهدت الحلقة 8 من مسلسل الاختيار رفض القوى والأحزاب السياسية التواصل مع مرسي وجماعته بعد إصدار الإعلان الدستوري؛ واقترح السيسي على محمد مرسي في لقاء معه، إقامة اللقاء برعاية القوات المسلحة، وهي جهة حيادية، تستطيع جمع الفرقة، والتوصل إلى حل يخرج مصر من أزمتها. 

وقبل ذلك، تشاور السيسي مع قيادات القوات المسلحة في أمر البلاد، وحالة الاحتقان الراهنة، وكان رأيه أن حالة الانشقاق الراهنة في ذلك الوقت؛ لا يمكن استمرارها، لأن الوضع أصبح صعبا، وقابل للانفجار في أي وقت.
 

وتضمنت الحلقة الثامنة من مسلسل الاختيار 3، حديثا أرشيفيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع ودعوته للقوى الوطني لحوار وطني بمشاركة رئاسة الجمهورية. 

وظهر خيرت الشاطر الذي يقوم بدوره خالد الصاوي وهو يأمر محمد مرسي بالتدخل وإخراج السيسي من الصورة، وأعلنت رئاسة الجمهورية فيما بعد غيابها عن الحوار الوطني. 

وأكد السيسي على أن الوضع المتأزم لابد له من حل، وذلك بعد إبلاغه بغياب مرسي والرئاسة عن الحوار الوطني.

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على جانب أخر رفض المشير طنطاوي طلب محمد مرسي بالتدخل لوقف تنفيذ القرار، وأكد له أن حكم القضاء لا يمكن المساس به، فهدد بعواقب هذا الأمر، وأشار إلى أنه لو لم يلغ هذا الحكم؛ سيكون هناك خطر حقيقي في البلاد. 

وقال مرسي: النتيجة متتغييرش لأن دي إذا حصلت ليس لها من دون الله كاشفة.. الموجة اللي موجودة موجة إضرام نيران لمن لا يقدر المسئولية، لا أتمنى ذلك ولا أوافق عليه.

وأضاف: النتيجة إذا تغيرت يا سيادة المشير سيؤدي ذلك حالة من الاضطراب لا نعلم إلى أي مدى ستذهب.. ساعتها لا أنا ولا أنتم هتعرفوا تواجهوها.. أنا لك ناصح أمين.
 

الاختيار 3

وللعام الثالث على التوالي يتشوق المشاهدون لمعرفة حقائق تاريخية عن فترات مؤثرة ومهمة في تاريخ مصر الحديث، وبطولات رجال القوات المسلحة والشرطة والتفاصيل التي لا يعرفها الجميع. 

كل ذلك يوفره مسلسل “الاختيار” الذي كان محط أنظار الجميع خلال العامين الماضيين، وسيكون الجزء الثالث منه مثل سابقيه، ويحوي في طياته أحداثا وحقائق تعرض لأول مرة. 
 

أبطال مسلسل الاختيار

ويشارك في بطولة الاختيار 3 مجموعة كبيرة من النجوم، أبرزهم الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز، وأحمد السقا، وخالد الصاوي، ومحمود البزاوي، وسمر مرسي، ومجدي فكري، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، وعبد العزيز مخيون، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل “الاختيار 3” في رمضان 2022 الجاري، على قنوات ON، إلى جانب طرحه على منصة WATCH IT.
 

ظهر في البرومو الدعائي لمحة من أحداث العمل المعروض حاليا، والذي ستدور أحداثه حول لحظات ما قبل عزل محمد مرسي، وتآمر قيادات الجماعة الإرهابية على مصر، وعرض دور كل كوادر الدولة في مواجهة المخطط الذي كان سيضر بالبلاد، ويظهر خلاله عدد من الشخصيات المهمة، أبرزهم البابا تواضروس والإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، والرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء توليه منصب وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة خلال أحداث ثورة 30 يونيو. تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل الاختيار 3، العديد من الأحداث التي شهدتها مصر خلال فترة تولي محمد مرسي، وتآمر الجماعة الإرهابية على مصر، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب وزير الدفاع لحماية البلاد. 

 

 

 

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