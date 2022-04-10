الفلاحين : نتوقع توريد 6 ملايين طن من القمح للحكومة

طالب حسين عبدالرحمن نقيب عام الفلاحين كافة مزارعي الاقماح بضرورة توريد أكبر كمية ممكنة من انتاجهم للحكومة وعدم بيع أية كميات من الأقماح خارج الجهات الحكومية.



وتابع نقيب الفلاحين على مزارعي القمح أن يثبتوا للعالم وللمصريين أنهم لن يتأخروا يوما عن تلبية نداء الوطن وانهم جيش مصر الاخضر والحارس الأمين للأمن الغذائي المصري في أي أزمة.

وأكد أن مزارعي الاقماح علي وعي كامل بكل الأحداث التي تدور عالميا ومحليا وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة في تخطي الظروف الاستثنائية الحالية وقطع الطريق على كل المتربصين بمصر والمصريين.

وأضاف أنه يتوقع توريد نحو 6 ملايين طن من الأقماح للجهات الحكومية في ظل وفرة الإنتاج من الأقماح بالاضافة إلى الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة لدعم مزارعي الاقماح وتمهيد كافة الطرق لتسهيل عمليات توريد الاقماح وعزم الحكومة على صرف مستحقات المزارعين فور تسليم الاقماح أو في غضون 48 ساعة علي الاكثر بالاضافة إلى توفير نقاط لتجميع الاقماح بالقرب من اماكن الانتاج لتخفيف الأعباء على المزارعين ومنع التزاحم أمام الصوامع.

وأوضح ابوصدام أن موسم القمح الحالي افضل موسم على الاطلاق من ناحية المساحات والانتاج والأسعار ،فمن حيث المساحات وصلت المساحات المزروعة لأول مره الي3.6 مليون فدان بزيادة نحو 400 ألف فدان تقريبا عن الموسم الماضي، ومن حيث الإنتاجية نتوقع انتاج نحو 10.5مليون طن نظرا لزيادة المساحات المزروعة واعتدال المناخ وعدم إصابة محصول القمح هذا الموسم بأية أمراض بالاضافة الي زراعة اغلب المساحات بأصناف من الأقماح عالية الإنتاجية ومقاومة للأمراض وتتحمل التغيرات المناخية .

