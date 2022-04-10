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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس أشمون يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسبك الأحد وسنتريس

رئيس مدينة اشمون
رئيس مدينة اشمون

أجرى سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية بجولة تفقدية لمتابعة النسب التنفيذية لكافة المشروعات التي تتم ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بالوحدة المحلية بسبك الأحد وسنتريس ، حيث تفقد سرور أعمال التشطيبات واللمسات النهائية التي تتم بمجمع المصالح الحكومية والمجمع الزراعي والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 98%، كما تفقد الأعمال التي تتم بقطاع الأبنية التعليمية من إنشاء مدارس وأجنحة جديدة ورفع كفاءة وتطوير المدارس القائمة.

 كما تم متابعة الأعمال التي تتم بقطاع الصحة من إنشاء وتطوير المراكز والوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ، كما تم متابعة الأعمال التي تتم بقطاع الشباب والرياضة من إنشاء وتطوير مراكز الشباب والملاعب والتشطيبات النهائية التي تتم بها ، وكذا متابعة الإنشاءات التي تتم بمراكز الأمومة والطفولة ، ومتابعة توصيل خطوط الغاز الطبيعي،  ومياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة وكذا محطات المعالجة.

 كما تمت متابعة أعمال التحجير والتبطين للترع بقري الوحدة المحلية بسبك الأحد وسنتريس ، كما قام سرور بمتابعة أعمال التشطيبات الخاصة بسكن كريم بمنيل دويب والتي وصلت نسبة التنفيذ بها إلي حوالي 80%،وأشار سرور أنة جاري العمل علي قدم وساق بكافة مشروعات المبادرة بقري مركز أشمون دون أي مشاكل أو معوقات .

من جانبه وجه سرور ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل لسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة مشروعات المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ،مؤكداً علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون .

اخبار المحافظات محافظة المنوفية حياة كريمة اشمون المنوفية

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