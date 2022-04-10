"الداخلية": إحالة 24 شخصا للنيابة لعدم ارتداء الكمامة.. وتحرير 481 مخالفة للمحلات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة، عن ضبط 6147 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 6123 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 24 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة بجانب تحرير 481 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق بالإضافة إلي ضبط 127 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات 560 أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة و جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة ، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية .