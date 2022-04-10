رئيس جامعة المنيا يهنئ الدكتور طارق سعد لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية

في العلوم التكنولوجية

هنّأ الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا الدكتور طارق سعد إسماعيل بـدير المدرس بكلية العلوم بالجامعة لفوزه بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم التكنولوجية التي تخدم مجالات العلوم الطبية وذلك بعد إعلان مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة التي ضمت (جوائز النيل التقديرية والتفوق والتشجيعية)، وبلغت عددها عن عام 2021 إلى 59 جائزة لـ 58 عالمًا.

وعبَّر رئيس الجامعة عن سعادته بحصول أحد منتسبيها على جائزة الدولة التشجيعية مؤكدًا على حرص الجامعة نحو تعزيز البحث العلمي وربط مخرجاته باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع.

مؤكدًا على دعم الجامعة لجهود أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتحقيق ما تصبوا إليه من تقدم منشود على كافة الأصعدة، متمنيًا له مزيدًا من التوفيق بما يضمن تعزيز قدرة الجامعة التنافسية بين مثيلاتها من الجامعات، وتقديم خدماتها لمجتمعها المحيط وتحقيق النهضة لمصر الغالية.