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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كنز أثري.. مسجد العمراوي بالمنيا تحفة معمارية تتزين للمصلين في رمضان|فيديو وصور

مسجد العمري بالمنيا
مسجد العمري بالمنيا

يعد المسجد العمراوي أحد الكنوز الأثرية الإسلامية الهامة بمدينة المنيا، فهو شاهد على تاريخ أهالي المنيا نظراً لموقعه المتميز في وسط المدينة فيكتظ المسجد بالمصلين في رمضان ليعيشوا روحانيات الشهر الكريم.


ويرجع سبب تسمية المسجد باسم "العمراوي" نسبة إلى الصحابي الجليل " عمرو بن العاص" رضي الله عنه كما يطلق عليه " الوداع" حيث كان يأتي إليه مودعو الموتى أثناء تشييع الجنازات قبل عبورهم بالمراكب الصغيرة والمعديات قبل إنشاء كوبرى النيل الحالى منذ 60 عامًا تقريبًا متجهين إلى الشرق لدفن ذويهم فى مقابر زاوية سلطان الكائنه شرق النيل.


ويقع المسجد العمراوي " الوداع" في مدخل مدينة المنيا من ناحية الطريق الصحراوي الشرقي ومدخل المنيا من الناحية الشرقية، ويحد المسجد من الناحية الشرقية كوبري النيل، ومن الناحية الجنوبية مستشفي المنيا الجامعي، ومن الناحية الشمالية مساكن الأهالي، ومن الناحية الغربية مسجد على المصري وشارع محمد بدوي.

أما عن تخطيط وبناء المسجد فالمسجد أقيم على الطراز الفاطمي، وهو يتكون من مربع مكشوف تحيط به 4 أروقة أكبرها رواق القبلة والتخطيط العام للمسجد مربع تقريبًا.

تشمل الواجهة الشمالية 6 نوافذ بخشب الخرط الصهريجي ويعلو ذلك نوافذ مزدوجة " قندليات" ويتوسط المدخل الشمالي الواجهة صف الشرفات المثلثة من الخارج وتشغل الواجهة الشرقية 4 دخلات مستطيلة بكل منها نافذة مزدوجة معقودة بعقد نصف دائري.

وتشغل الواجهة الجنوبية 4 نوافذ خشبية تعلو 3 منها نوافذ مزدوجة معقودة في دخلات مستطيلة معقوده صغيرة.

أما النافذة الرابعة، وتعلوها فتحة مستطيلة الشكل ويوجد في وسط الجدار الجنوبي 4 نوافذ مستطيلة صغيرة وجميع النوافذ بخشب الخرط، وتعلوها 5 جامات مستديرة.

ويتوسط الواجهة الغربية المدخل الرئيسي للمسجد وقد بني من الحجر الملون بالتبادل ما بين الأسود والأحمر، ويمثل دخلة معقودة بعقد نصف دائري فتحت بها فتحة مستطيلة يتوجها عقد ثلاثي، وعلي جانبي الباب مكسلتان من الحجر، ويعلو فتحة الباب نافذة بخشب الخرط، وعلى العتب كتابات نصها "بسم الله الرحمن الرحيم جدد هذا المسجد المبارك الأمير مصطفى كاشف في محرم 1149ﻫ" 1737 م ، ويوجد في الركن الشمالي الشرقي حجر مزولة أثرية نقش عليها تاريخ الصنع " في 3 صفر 1193- 1779 م

وتتكون مئذنة المسجد من 3 طوابق الأول منها مربع الشكل وبه دورة خشبية، ثم الطابق الثاني مثمن الشكل، ثم الطابق الثالث مثمن الشكل ويعلوه 4 قوائم.

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المنيا المسجد مستشفي الاسلامية روحاني بمدينة تحفة معمارية روحانيات الكنوز الأثرية الإسلامية

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